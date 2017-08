Aurelius: Auf diese Chartmarke kommt es nun an!

Weitere Suchergebnisse zu "Aurelius":

Lieber Leser,

Aurelius gehört zu den meistgesuchten Aktien in Deutschland. Das Beteiligungsunternehmen hat in den vergangenen Monaten für große Spekulationen gesorgt. Kritische Analysen sorgten Ende März für einen Kursabsturz von gut 20 %. Die Aktie ist seither wieder etwas nach oben geklettert, steht dennoch bei vielen Analysten unter kritischer Beobachtung. Jetzt wurde mit 50 Euro erneut eine wichtige Marke unterkreuzt. Charttechnische Analysten verweisen auf das baerishe Signal, das davon ausgehen könnte. Andererseits sind immer noch 100 % der fundamental orientierten Analysten aus den Bankhäusern der Meinung, die Aktie sei ein „Kauf“.

Aurelius würde aber selbst nach Ansicht von Chartanalysten längere Zeit benötigen, um die bisherigen Allzeithochs bei 67,03 Euro vom 17. März wieder zu erreichen. Wichtig für einen weiteren Aufwärtstrend sei es zunächst, dass der Titel die 50-Euro-Schwelle klar überwinde.

Technische Analysten uneins

Technische Analysten stützen ihre Analyse für gewöhnlich auf das Verhältnis des Aktienkurses zum gleitenden Durchschnitt verschiedener Zeiträume. Aktuell ergibt sich hierbei kein eindeutiges Bild. So hat die Aktie in der kurz- und mittelfristigen Analyse teils knapp, aber doch eindeutig den Aufwärtstrend erreicht. Allerdings befindet sich der Wert in der längerfristigen Perspektive noch klar im Abwärtstrend.

Formal ist Aurelius daher bestenfalls in der neutralen Zone anzusiedeln.

>> Unglaublich: Tesla-Aktie bald nicht mehr Auto-Aktie Nummer 1 <<

Die größten Anleger sind auf einmal alle heiß auf diese Auto-Aktie. Kein Wunder! Sie wird die Automobilbranche revolutionieren.

Der Name dieser genialen Auto-Aktie lautet . . .

Ein Beitrag von Frank Holbaum.