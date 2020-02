Aurelius: Anleger weiterhin in Schockstarre!

Eine weitere massive Short-Attacke musste die Aurelius-Aktie in den letzten Tagen über sich ergehen lassen. Sie begann am 30. Januar und ließ den Wert im Tief bis auf 29,34 Euro zurückfallen. Bis zum Abend erholte sich der Kurs leicht auf 32,54 Euro. Weitere nennenswerte Gewinne konnten die Bullen an den folgenden Tagen jedoch nicht erzielen.

