Aurelius-Aktie: Das sieht nicht gut aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Aurelius":

Eine erfreuliche Kursentwicklung sieht in jedem Fall anders aus. Der Kurs der Aurelius-Aktie korrigierte in den letzten Monaten stark nach unten und bildete einen Abwärtstrend aus. Diese schickten den Wert bis auf etwa 37 Euro in die Tiefe und damit fast auf die Ebene des damaligen Short-Seller-Angriffs. Noch immer kauft die Gesellschaft fleißig eigene Aktien zurück, aber auch diese Aktienrückkäufe konnten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Maximilian Weber.