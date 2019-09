Aurelius Aktie: Der nächste Exit wird zum Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "LafargeHolcim":

Aurelius müsste in den kommenden Wochen die Chance haben, deutlich steigende Kurse zu realisieren. Das Papier musste in der abgelaufenen Woche zwar einen Abschlag hinnehmen, der jedoch sehr knapp ausfiel. Das Unternehmen hatte zuvor einen „Exit“ erfolgreich betrieben, also eine Beteiligung abgegeben. Diese Beteiligung löste einen Kursanstieg aus, der zeigt, welche Entwicklungsmöglichkeiten der Aktie innewohnen, wenn solche Assets an den Markt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung