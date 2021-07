Aurelius-Aktie: Ein hervorragender Ruf!

Anfang Juli sah es so aus, als mache sich die Aktie von Aurelius auf den Weg, das Jahreshoch von 30 Euro aus dem April anzugreifen. Ausgehend von einem Kurs von 24,84 Euro noch am 21. Juni schraubten sich die Papiere der Beteiligungsgesellschaft bis auf 27,42 Euro. Das war am 6. Juli. Seitdem allerdings geht es mit der Aurelius-Aktie wieder tendenziell nach ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!