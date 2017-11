Aurelius-Aktie: Der erhoffte Effekt bleibt aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Aurelius":

Liebe Leser,

wie zuletzt bekannt geworden ist, hat Aurelius auch in diesem Monat wieder Aktien zurückgekauft. Wie der Unternehmensmeldung zu entnehmen war, wurden im Zeitraum zwischen dem 06. und 10. dem November in fünf Tranchen 710.240 Aktien des Unternehmens am Markt zurückgekauft.

Trotz des großangelegten Aktienrückkaufs hat die Aurelius-Aktie mit Gegenwind zu kämpfen!

Seit dem lokalen Hoch bei fast 58 Euro ist die Aurelius-Aktie in eine Gegenbewegung übergegangen und notiert seit kurzem wieder unter der wichtigen 50-Euro-Marke. Nun könnte es weiter in Richtung 47 Euro hinabgehen. Hier befindet sich das 38,20 % Fibonacci Retracement, das nun als Unterstützung fungiert.

Charttechnische Einschätzungen: Ein Einstieg könnte noch verfrüht sein!

Der kurzfristige Abwärtstrend ist durch die Bestätigung mit dem neuen Tief weiterhin intakt. Deshalb könnte es Sinn machen, hier noch etwas abzuwarten, bis eine Trendwende stattfindet. Diese könnte mit Kreuzung der oberen Abwärtstrendlinie eingeläutet werden, aber auch durch ein charttechnisches Kaufsignal.

Ein Beitrag von Johannes Weber.