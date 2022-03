Aurelius Aktie „bringt“ 1,50 EUR Dividende für 2021. Ein Jahr früher als angekündigt. Und Rückkaufprogramm läuft weiter.

Die Aurelius Aktie lieferte überzeugende Zahlen für 2021 ab, meldete dieses Jahr bereits diverse Zukäufe, insbesondere wieder „ein fettes Co-Investment mit dem neuen Aurelius-Fonds, schaffte den Exit bei Ideal Shopping in drei Einzelschritten, verkaufte die AKAD-Beteiligung, und jetzt noch ein „Zückerli“-Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8) wird der am 21. Juni 2022 stattfindenden Hauptversammlung der Gesellschaft vorschlagen, aus dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2021 eine Dividende in Höhe von 1,50 EUR je dividendenberechtigter Aktie auszuschütten. Dies entspricht einer gesamten Ausschüttungssumme von 42,2 Mio. EUR. Und ist mehr als man vorher „zugesagt hatte“. Eigentlich sollte die Dividende für 2021 1,25 EUR betragen und erst für 2022 eine Dividende von 1,50 EUR ausgeschüttet werden.

Und entsprechend äussert sich Matthias Täubl, Vorstandsvorsitzender der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA,: „2021 war ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr für AURELIUS und wir freuen uns, diesen Erfolg mit unseren Aktionären zu teilen. Shareholder Value ist ein Schwerpunkt unserer Strategie, daher ziehen wir die für 2022 geplante Dividendenerhöhung auf 1,50 EUR bereits für 2021 vor. Die erschütternden makroökonomischen Entwicklungen stellen für uns, wie auch für alle anderen Marktteilnehmer, eine Herausforderung dar. Da wir unser Portfolio während der Pandemie robust aufgestellt haben, sind wir zuversichtlich, unsere Unternehmen stabil durch die aktuellen Krisen bringen können.“

Aurelius Aktie gestützt durch das laufende 30 Mio EUR-Rückkaufprogramm – Shareholder Value als Ziel

Gerade bei dem Kursverlauf der Aurelius Aktie in den letzten Monaten erscheint das zweite Element der erklärten Shareholder Value Orientierung ein mindestens gleichwertiges Instrument zur Wertsteigerung für Aktionäre: Im November 2021 beschloss man ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 30 Mio. EUR (ohne Erwerbsnebenkosten). Im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2021 sollen im Zeitraum vom 18. November 2021 bis zum 17. November 2022 insgesamt bis zu 1.000.000 eigene Aktien der Gesellschaft zurückgekauft werden.

Bislang hat das Unternehmen in den letzten 5 Monaten bereits mehr als 550.000 Aktien zurückgekauft, was rund 2 % der insgesamt ausstehenden Aktien entspricht. In Anbetracht der aktuellen Marktlage plant man, das Volumen und damit die Geschwindigkeit der Durchführung des laufenden Aktienrückkaufprogramms ständig zu überprüfen. Und bisher konnte man Aktien zu Kursen wesentlich unter den rechnerisch möglichen 30,00 EUR je Aktie erwerben. Weiterhin hatten die regelmässigen Käufe wahrscheinlich eine gewisse Stabilisierungswirkung auf den Aktienkurs, was ebenfalls allen Aktionären gedinet haben sollte.

Dividendenpolitik und Rückkaufprogramm sollten eine gewisse Absicherung der Aktie nach „unten“ auf Sicht gewährleisten. Für die weitere – positive – Kursentwicklung wäre eine Fortsetzung des bisher – abgesehen von der Entwicklung bei HanseYachts – positiven Newsflows wünschenswert.

