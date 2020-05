Aurelius-Aktie: Wie ist die Aktie einzuschätzen?

Weitere Suchergebnisse zu "Facc":

Mit Verlusten von mehr als 66 Prozent war die Aktie der deutschen Beteiligungsgesellschaft Aurelius einer der am stärksten von der Corona-Krise betroffenen Werte am deutschen Aktienmarkt. Außerdem hat sich das Papier seit dem Rückfall auf ein neues Mehrjahrestief auch kaum erholt hat. Dies dürfte auch an der schwachen Zwischenbilanz liegen, denn im ersten Quartal hat sich das Konzern-EBITDA wegen der Auswirkungen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung