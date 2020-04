Aurelius-Aktie: Wie geht es nun weiter?

Zum Auftakt in die neue Woche senden die Märkte ein Signal der Entspannung aus. Während die Börsen in der vergangenen Woche das erreichte Kursniveau konsolidierten, setzen am Montag die Bullen wieder deutliche Akzente. Für die deutschen Standardwerte geht es bereits mit einer großen Kurslücke (Gap up) in den Handel, am Ende des Tages steht ein Plus von 5,77 Prozent zu Buche. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung