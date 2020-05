Aurelius-Aktie: Unternehmen macht munter weiter!

Erst heute wurde die Übernahme von Renewable Power Systems vollzogen und damit geht man bei Aurelius weiter auf Einkaufstour. Am Ende könnte gerade die Private Equity Industrie durch die Corona Krise als Gewinner hervorgehen. Solide Unternehmen könnten in Schieflage geraten und am Ende durch einen Finanzinvestor vergleichsweise günstig aufgekauft werden. Aktuell scheint aber auch Aurelius selbst günstig am Markt zu haben ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



