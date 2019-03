Aurelius Aktie: Termine vormerken!

Weitere Suchergebnisse zu "Aurelius":

Aktionäre der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (kurz „Aurelius") sollten sich diesen Termin vormerken: Am Dienstag, den 12. März will das Unternehmen vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2018 veröffentlichen. Am 27. März dann soll der Geschäftsbericht 2018 veröffentlicht werden. Warum dann überhaupt vorläufige Zahlen genannt werden, wenn ca. zwei Wochen später die geprüften Zahlen kommen? Wie auch immer: Spannend ...

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.