Aurelius-Aktie: Schwer zu sagen!

Der Kursausschlag in der vergangenen Woche war enorm – aber ebenso kurz: Am vergangenen Donnerstag schnellte die Aktie von Aurelius von unter 35 auf fast 38 Euro. Danach allerdings ging es wieder deutlich zurück, seitdem geht es mit den Papieren der Beteiligungsgesellschaft eher seitwärts. Am Montag verbuchte Aurelius bis zum Mittag immerhin ein kleines Plus auf 36,50 Euro. Es ist offenbar ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung