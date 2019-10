Aurelius Aktie: Schöner NAV!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Eben (Dienstag) gab es neue Zahlen von AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (kurz „Aurelius“) und zwar zu den ersten neun Monaten 2019. Für Aktionäre vielleicht besonders interessant sind die Angaben zum Net Asset Value des Portfolios. Mit anderen Worten: Was sind die Beteiligungen von Aurelius netto wert? Das schlüsselt Aurelius per 30.9.2019 nach den diversen Bereichen erfreulicherweise auf. Demnach ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung