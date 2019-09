Aurelius Aktie: Schöner Ergebniseffekt!

Nachdem die Aktie der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (kurz „Aurelius“) im August zwischenzeitlich im Bereich von 33 Euro notierte, ging es zuletzt kräftig aufwärts. Zu Beginn der neuen Handelswoche stieg die Notierung auf über 38 Euro. In den vorigen Wochen war das Unternehmen einerseits durch Transaktionen (kaufen und verkaufen!) aufgefallen – andererseits durch klare Aussagen in einem Aktionärsbrief. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



