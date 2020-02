Aurelius-Aktie: Scharfer Konter nach Short-Attacke!

Wenige Tage nachdem Aurelius (WKN: A0JK2A) von einer vermeidlichen Shortseller-Attacke heimgesucht worden ist, bezieht das Unternehmen bereits ausführlich Stellung zu dem von „Ontake Research“ veröffentlichten Bericht, der einige harte Vorwürfe gegen das Unternehmen aus Grünwald beinhaltete.

Unter anderem wurde Aurelius in dem Bericht vorgeworfen, die Firmenwerte seiner Beteiligungen künstlich aufzublasen, um somit überhöhte Vergütungen an das Management ausschütten zu können. Nun weist Aurelius die Vorwürfe in seiner Stellungnahme vehement zurück.

Es wird scharf geschossen

Aurelius unterstellt „Ontake Research“, einen Bericht verfasst zu haben, der in seiner Substanz falsch ist und bewusst so gestaltet wurde, um dessen Leser gezielt in die Irre zu führen. Maßgeblich dafür sei das Halten einer Short-Position auf Aktien von Aurelius.

Der Stellungnahme von Aurelius zufolge soll „Ontake Research“ so weit gegangen sein, irreführende oder völlig falsche Aussagen in dem Bericht veröffentlicht zu haben. Außerdem sollen Vergleiche angestellt worden sein, die nicht miteinander vergleichbar sind, wie die von Äpfeln mit Birnen. Offenbar ist „Ontake Research“ so weit gegangen, sogar Präsentationsfolien von Aurelius zu fälschen – wow, definitiv starker Tobak!

In der kurzen Version der Stellungnahme werden im Wesentlichen vier konkrete Behauptungen erwidert. Unter anderem, dass der Portfolio-NAV (Net Asset Value) falsch errechnet worden sei. Aurelius erwidert hier, dass der NAV jährlich von KPMG testiert werde und daher korrekt sei.

Aurelius macht weiter wie gewohnt

Mehr oder weniger in einem Atemzug veröffentlichte Aurelius eine weitere Pressemitteilung, in der bekannt gegeben wurde, dass die Unternehmensbereiche Renewable Power Systems und Schutzrelais von der Woodward Inc. aus den USA übernommen werden.

Beide Unternehmensbereiche erwirtschafteten im vergangenen Geschäftsjahr mit ca. 410 Mitarbeitern etwa 80 Mio. US-Dollar. Renewable Power Systems stellt Frequenzumrichter und andere Schlüsselkomponenten für Windenergieanlagen her und bietet auch umfängliche Serviceleistungen in dem Bereich an.

Aurelius möchte beide Bereiche als eigenständige Unternehmen positionieren und sieht erhebliche Optimierungspotenziale, um die operativen Möglichkeiten der beiden Unternehmensbereiche besser auszunutzen.

Fazit

Ich finde es gut, wie schnell und schlagfertig Aurelius auf die Vorwürfe von „Ontake Research“ geantwortet hat. Wer sich für die detaillierten Ausführungen interessiert, sollte auf jeden Fall einen Blick auf die vollständige Stellungnahme werfen.

Außerdem empfinde ich die zweite Pressemitteilung mit den Übernahmen gewissermaßen als Ausrufezeichen, dass Aurelius so weitermacht wie bisher. Es wird auch betont, dass diese Übernahmen erneut ein Beispiel für die Kompetenz von Aurelius in komplexen Carve-Out-Transaktionen ist. Ich persönlich bin nach wie vor von Aurelius überzeugt.

Caio Reimertshofer besitzt Aktien von Aurelius. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2020