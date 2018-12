Aurelius-Aktie: Die Luft wird immer dünner! (Charttechnische Analyse)

Weitere Suchergebnisse zu "Aurelius":

Es sieht derzeit so aus, als würde die Aurelius-Aktie in einen Seitwärtstrend übergehen. Beim Parabolic SAR liegen die SIP-Punkte über dem Kurs und die SAR-Punkte darunter, sodass die Bewegung wahrscheinlich gleichbleiben wird . Beim MACD liegen die beiden Linien dicht beieinander, die letzten Signale fanden im letzten Monat statt. Der Chaikin Money Flow fällt indes immer tiefer in den Minusbereich, womit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Andreas Quirin.