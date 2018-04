Aurelius Aktie: Langfristig ein Gewinner!

Weitere Suchergebnisse zu "Aurelius":

Liebe Leser,

ein Jahr ist es her, dass Aurelius Opfer eines Hedgefonds-Angriffs wurde. Die Auswirkungen sind für Anleger bis heute spürbar, verringern sich aber mit jedem Tag. Aurelius ist es gelungen, dank hervorragender Geschäftszahlen das Vertrauen der Aktionäre zurückzugewinnen. Am Freitag konnte sich der Kurs nach einem Plus von 1,66 Prozent auf 58,20 Euro verbessern und liegt damit wieder auf dem gleichen ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.