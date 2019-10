Aurelius Aktie: Ein Kauf und ein Verkauf!

Wird die neue Handelswoche bei der Aurelius Equity Opportunities SE & Co. KGaA (kurz „Aurelius“) wieder so viele Neuigkeiten bringen wie die vorige Woche? Wer weiß. Doch eine so hohe Schlagzahl an wichtigen Neuigkeiten ist natürlich nur schwer durchzuhalten. Zur Erinnerung: Vorige Woche hatte Aurelius den Kauf einer Beteiligung und den Verkauf einer anderen Beteiligung kommuniziert. Da gab es zum einen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung