Aurelius-Aktie: Ist die charttechnische Erholung schon vorbei?

Weitere Suchergebnisse zu "Aurelius":

Die Aurelius-Aktie hat kräftig an Wert verloren, kam aber in der vergangenen Woche wieder zurück. Es bildete sich ein Boden im Bereich um das 23,60 % Fibonacci Retracement. Dieses liegt bei etwa 42 Euro. Zu beachten ist auch, dass Aurelius noch immer Aktien am Markt zurückkauft und diese einzieht. Es ist nicht das erste Aktienrückkaufprogramm, das die das Beteiligungsunternehmen durchführt.

Aktuelle Lage ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Anna Hofmann.