Aurelius-Aktie: Diese Nachricht lässt aufhorchen!

die Beteiligungsgesellschaft Aurelius hat sich ein weiteres Unternehmen einverleibt. Wie nun bekannt wurde, ist Aurelius auf dem Schweizer Markt fündig geworden und hat den Futtermittel-Bereich von Cargill übernommen. Die Produktionsanlagen des Unternehmens sind auf einem modernen Stand und Investitionen sind damit zunächst nicht nötig, heißt es.

Futtermittelgeschäft wird in den nächsten Monaten aus dem Cargill-Konzern herausgelöst!

Wie dem Management von Aurelius zu entnehmen ist, scheint dies nicht die letzte Übernahme im laufenden Jahr 2017 gewesen zu sein, sodass Aktionäre gespannt auf die nächsten Wochen blicken dürften. In den letzten Wochen ging es mit der Aktie von Aurelius etwas nach unten, nachdem sie sich im Zuge der Erholungsrallye der 58-Euro-Marke angenähert hatte.

Charttechnische Analyse: Gerät nun die Durchschnittslinie unter die Räder?

Gegen Ende August erwies sich die 100-Tagelinie als Fels in der Brandung und verhalf der Aurelius-Aktie wieder zu neuem Auftrieb. In den letzten Tagen deutete sich nun ein ähnliches Szenario an. Der Kurs kam der Linie gefährlich nahe, hat sie jedoch bisher nicht unterschritten.

