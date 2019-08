Aurelius-Aktie: Dank Mega-Deal enorme Chancen!

Die Aurelius Aktie konnte in den letzten Tage und Wochen ein ordentliches Plus verbuchen. Seit dem Tief am 13.August konnte das Wertpapier, mehr als 11% zulegen. Die Aktionäre sind zuversichtlich, dass dies auch in den kommenden Tagen und Wochen so weitergeht. Ist der Optimismus berechtigt?

Die Übernahme ist perfekt

AURELIUS Equity Opportunities hat die belgischen Baustoffhändler YouBuild & MPRO von Grafton erworben.



