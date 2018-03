Aurelius-Aktie: Beteiligungsgesellschaft unterstützt Integrationsprojekt!

Weitere Suchergebnisse zu "Aurelius":

Liebe Leser,

die Beteiligungsgesellschaft Aurelius unterstützt das Integrationsprojekt A24. Hierbei soll Asylbewerbern der Einstieg in das Berufsleben in Deutschland erleichtert werden. Aurelius unterstützt die A24-Werkstätten mit insgesamt 108.000 Euro. Aurelius hatte die Initiative im November 2017 begonnen, inzwischen stehen bereits erste Teilnehmer vor dem Einstieg ins Berufsleben in Deutschland. Aufgrund der hohen Nachfrage mussten sogar Kapazitäten erweitert werden.

Ein Beitrag von Johannes Weber.