Aurelius Aktie: Alles im grünen Bereich!

Am 30. Oktober fiel die Aurelius-Aktie an der Frankfurter Börse auf den niedrigsten Stand seit über acht Jahren. Mit einem Kurs von 11,54 Euro wurde sogar das Corona-Crashtief bei 11,55 Euro unterschritten. Allerdings sorgte dieses Tief auch für ein Wiedererstarken der Käufer. Anfang November setzte eine Erholungsbewegung ein, die den Kurs am 25. November auf ein Hoch bei 21,12 Euro beförderte.



