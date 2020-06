Aurelius-Aktie: Aktuelle Chartanalyse!

Die Aurelius-Aktie ist im Zuge der Corona-Krise mächtig eingebrochen und Mitte März auf ein Mehrjahrestief bei 10,78 Euro gefallen. Es gab Verluste von mehr als 66 Prozent, womit die Beteiligungsgesellschaft einer der am stärksten von der Krise betroffenen Werte am deutschen Aktienmarkt war. Anschließend kam es zu einem raschen Rebound bis auf 19,29 Euro, ehe die Aktie in eine Seitwärtsbewegung einschwenkte. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung