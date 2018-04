Aurelius Aktie: Aktie auf Höhenflug!

Weitere Suchergebnisse zu "Aurelius":

An der Börse läuft es für Aurelius derzeit blendend. Allein in den letzten fünf Tagen konnte sich die Aktie um rund fünf Prozent verbessern und damit ihren Aufwärtstrend fortsetzen. Die guten Entwicklungen gehen auch an den Analysten nicht spurlos vorbei. So hat etwa die Oddo BHF ihre Einschätzung überarbeitet und dabei das Kursziel von 56 Euro auf 66 Euro deutlich angehoben. ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.