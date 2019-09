Aurelius Aktie: Abschied leicht gemacht!

Durchaus beeindruckend, was für einen „Run“ die Aktie der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (kurz „Aurelius“) zuletzt hingelegt hat. Auf Monats-Sicht sind es inzwischen knapp 20% Kurszuwachs. Natürlich gab es kräftigen Rückenwind durch den kommunizierten bisher größten Verkauf in der Geschichte des Unternehmens. Genau, es geht um den Verkauf der Solidus Solutions an Private Equity Fonds für einen „Enterprise ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung