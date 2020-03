Aurelius: Abwärts immer, aufwärts nimmer?

Das Trauerspiel bei der Aurelius-Aktie setzt sich auch in dieser Woche ungebremst fort. Der Wert, der noch im Dezember solide über der Marke von 35,00 Euro pendelte, ist im März in einen steilen Abwärtstrend übergegangen. Er hat sich in den letzten Tagen nochmals beschleunigt, sodass die Aktie fast in den freien Fall übergegangen ist.

Am Montag wurde mit dem Rückfall ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung