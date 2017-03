Aurelius: 3-Stufen-Analyse vom 22.03.2017!

Weitere Suchergebnisse zu "Aurelius":

Die deutsche Beteiligungsgesellschaft Aurelius ist seit dem letzten Handelstag um 1,52% gefallen. Der aktuelle Kurs beträgt somit 65,44€. Seit der letzten Woche ist der Kurs um 2,03% gefallen und seit Jahresbeginn um 19,3% gestiegen.

1. Stufe: Fundamental

Aurelius Equity Opportunities SE & Co KGaA ist im historischen Vergleich überbewertet (Key Performance Indicator: das KUV), im Vergleich mit den Mitbewerbern jedoch unterbewertet (KPI: das KGV). Allerdings zeigt der historische Vergleich eine höhere Korrelation mit dem Kurs von Aurelius Equity Opportunities SE & Co KGaA. Im Endeffekt erscheint diese Aktie daher derzeit überbewertet. Allerdings wäre Aurelius Equity Opportunities SE & Co KGaA ab einem Kurs unter 56,12 € unterbewertet.

Bewertung: Sell!

2. Stufe: Analysteneinschätzung

Für die Aurelius-Aktie gibt es aktuell 2 Buy und 3 Outperform Analystenmeinungen. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 68,60€. Das bedeutet, dass der aktuelle Kurs um 4,83% steigen würde.

Bewertung: Hold!

3. Stufe: Sharewise-Crowd

Die Anleger sind der Aktie grundsätzlich positiv eingestellt. Das durchschnittliche Kursziel der Crowd liegt bei 69,90€, d.h. der aktuelle Kurs von Aurelius könnte sich um 6,82% verändern.

Bewertung: Hold!

Fazit: Die Aurelius-Aktie bekommt im 3-Stufen Check ein Hold!

Ein Beitrag von Thomas Liebigman.