Aurcana Corp.: Was ist von der Aktie zu halten?

Aurcana Corp. hat am Mittwoch den bisherigen Verlauf bestätigt. Die Aktie ist in den zurückliegenden Tagen und Wochen auf niedrigstem Niveau vergleichsweise schwach gewesen. Die Kurse schwanken hin und her zwischen den Marken von 0,11 und 0,15 Euro, sind also auf Pennystock-Niveau. Dabei ist auch der Handel in Deutschland vergleichsweise schwach. In Summe sind daher die Aussichten für Investoren relativ stark ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.