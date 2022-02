Aurania richtet die Unternehmensstrategie neu aus und kündigt eine Privatplatzierung von 1,5 Mio. CAD mit Insiderbeteiligung an

Quelle: IRW Press

Diese Pressemitteilung ist nur für die Verbreitung in Kanada bestimmt und nicht für die Weitergabe an US-Nachrichtendienste oder für die Verbreitung in den Vereinigten Staaten vorgesehen.

Toronto, Ontario, 28. Februar 2022 – Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU) (OTCQB: AUIAF) (Frankfurt: 20Q) („Aurania“ oder das „Unternehmen“ – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/aurania-resources-ltd/) gibt bekannt, dass das Board of Directors nach einer internen Überprüfung seiner Projekte, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung