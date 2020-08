Aurania erweitert die hochgradige Kupfer-Silber-Zone in einem anderen Zielgebiet in Ecuador

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Quelle: IRW Press

Toronto, Ontario, 6. August 2020 – Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU) (OTCQB: AUIAF) (Frankfurt: 20Q) („Aurania“ oder das „Unternehmen“ – https://www.commodity-tv.com/ondemand/company/profil/aurania-resources-ltd/) berichtet über ein weiteres in Sedimenten beherbergtes hochgradiges Kupfer-Silber-Vorkommen im Zielgebiet Kirus im Projekt Lost Cities – Cutucu („Projekt“) im Südosten Ecuadors. Eine in Sedimenten beherbergte Vererzung wurde jetzt auf einer Fläche von 8 km x 3 km ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung