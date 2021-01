Aurania ernennt Nathalie Han in den Board of Directors

Quelle: IRW Press

Toronto, Ontario, 27. Januar 2021 – Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU) (OTCQB: AUIAF) (Frankfurt: 20Q) („Aurania“ oder das „Unternehmen“ – https://www.commodity-tv.com/ondemand/company/profil/aurania-resources-ltd/) gibt die Ernennung von Frau Nathalie Han in den Board of Directors bekannt.

Nathalie ist seit 2016 bis heute Geschäftsführerin und Gründerin der La Paix Capital AG mit Sitz in Zürich, die Anlageberatung im Bereich globale Energieressourcen und Bodenschätze



