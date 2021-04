Aurania bestätigt Neuentdeckung und erweitert Tiria-Shimpia auf 22 km

Quelle: IRW Press

Toronto, Ontario, 30. April 2021 – Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU) (OTCQB: AUIAF) (Frankfurt: 20Q) ("Aurania" oder das "Unternehmen" – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/aurania-resources-ltd/) berichtet über die Entdeckung von Shimpia North, einem Gebiet, in dem in Bächen, die einen sieben Kilometer ("km") langen Bergrücken entwässern, erhöhte Metallwerte gefunden wurden. Shimpia North ist eine Erweiterung der hochgradigen Silber-Zink-Blei-Mineralisierung bei Tiria-Shimpia im Lost Cities ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung