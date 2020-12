Aurania berichtet über den aktuellen Stand der Bohrarbeiten in Ecuador – Mobile MT-Erkundung beginnt diese Woche

Quelle: IRW Press

Toronto, Ontario, 8. Dezember 2020 – Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU) (OTCQB: AUIAF) (Frankfurt: 20Q) („Aurania" oder das „Unternehmen") berichtet, dass die ersten drei Bohrungen, die an der Peripherie des Eisenoxid-Kupfer-Gold-Systems („IOCG") Tsenken niedergebracht wurden, erwartungsgemäß keine signifikante Kupfer-Gold-Vererzung durchteuft haben. Dies wurde im Laufe von Auranias Telefonkonferenz am 1. Dezember 2020 besprochen.



