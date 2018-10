Auracher Löchl in Kufstein bekommt neue Eigentümer - BILD

Kufstein (ots) - Der Traditionsbetrieb Auracher Löchl in derTiroler Stadt Kufstein gilt heute als moderner touristischer Hotspot.Das Boutique Hotel Träumerei #8, ein vielseitiges Restaurant in der600 Jahre alten Weinstube sowie die imposante Gin-Bar Stollen 1930ziehen Einheimische und Business-Gäste gleichermaßen an. Nach 25Jahren im Besitz der Familie Hirschhuber hat das Auracher Löchl absofort neue Eigentümer: Beatrice und Christian Walch, die seit zehnJahren die Brenner Alm in Ellmau betreiben. Das Gastronomen-EhepaarWalch übernimmt im Zuge eines Share Deals sämtlicheGesellschaftsanteile, alle Mitarbeiter sowie das touristischeGesamtkonzept.25 Jahre lang war das Auracher Löchl im Besitz von FamilieHirschhuber, in den vergangenen 15 Jahren prägten Richard Hirschhuberund seine Frau Alexandra den Betrieb und gaben immer wieder neuetouristische Trends vor. Im Boutique Hotel Träumerei #8 by AuracherLöchl nächtigen Gäste in individuell gestalteten Zimmern mit Blickauf den Inn und die Berge. Das Restaurant wartet mit einemvielfältigen kulinarischen Angebot von Tiroler Küche bis Steaks inwahlweise urigem oder romantischem Ambiente auf. Abgerundet wird dasAngebot mit der eindrucksvollen Bar Stollen 1930 im Festungsberg, inder es mit 1.000 internationalen Gin-Sorten die weltweit größteAuswahl gibt. Eine gelungene Mischung aus Tradition und Moderne also,hat die Gaststätte in Kufsteins Altstadt doch seit 600 Jahren täglichgeöffnet und gilt als Wiege des bekannten Kufsteinlieds, die PerleTirols.Zwtl.: Neue Eigentümer übernehmen GesamtkonzeptNach 15 Jahren als Eigentümer entschloss sich Richard Hirschhuberdazu, den Betrieb zu verkaufen. "Ich habe mir viele Gedanken gemachtund die Entscheidung fiel mir alles andere als leicht. Wichtig warmir, das Auracher Löchl an eine andere Familie zu verkaufen undsicherzustellen, dass sich weder für die Gäste, noch für dieMitarbeiter etwas ändert", so Hirschhuber. Ein Share Deal mit denneuen Besitzern des Auracher Löchl, dem Gastronomen-Ehepaar Beatriceund Christian Walch, macht genau das möglich. "Wir übernehmen diegesamten Gesellschaftsanteile, das Konzept und auch alle Mitarbeiterund bestehenden Buchungen. Es läuft alles wie gewohnt weiter, dieDienstverträge bleiben bestehen und auch alle Gutscheine behaltennatürlich ihre Gültigkeit", sagt Neo-Eigentümer Christian Walch.Zwtl.: Gastronomen-Ehepaar mit viel ErfahrungBeatrice und Christian Walch sind in der Tiroler Tourismusszenebekannt. Sie blicken auf 25 Jahre gastronomische Erfahrung undStationen am Arlberg, in Ischgl oder Sölden zurück. Seit zehn Jahrenführt das Ehepaar als Pächter die Brenner Alm in Ellmau, daran sollsich auch mit dem Erwerb des Auracher Löchl vorerst nichts ändern.Dass es mit dem Kauf des Betriebs in Kufstein geklappt hat, sehen dieWalchs als Glücksfall. "Wir sind schon seit Jahren auf der Suche undhaben bisher noch keinen potenziellen Übernahmebetrieb gefunden, derso gut zu uns passt wie das Auracher Löchl. Wir wollen an die guteLeistung anschließen und sind sehr froh darüber, dass uns FamilieHirschhuber weiterhin beratend zur Seite steht", kommentiertChristian Walch die Übernahme. Der bisherige Eigentümer RichardHirschhuber will sich beruflich künftig voll und ganz seinem 2016gegründeten und rasant wachsenden Familienunternehmen Greenstorm,ebenfalls mit Sitz in Kufstein, widmen.Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Auracher LöchlRichard Hirschhuber+43.664.3412121richard@greenstorm.euwww.auracher-loechl.atDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/30373/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Auracher Löchl Boutique Hotel Träumerei #8, übermittelt durch news aktuell