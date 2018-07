Aura Silver: So könnte es weitergehen!

Per 20.07.2018 wird für die Aktie Aura Silver am Heimatmarkt Venture der Kurs von 0,03 CAD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Edelmetalle und Mineralien".Auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Aura Silver entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Aura Silver-Aktie ein Durchschnitt von 0,03 CAD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,03 CAD (0 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (0,03 CAD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (0 Prozent Abweichung). Die Aura Silver-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. Aura Silver erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

