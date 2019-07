Aumann senkt Erwartungen an 2019 - Akteinkurs bricht ein

Weitere Suchergebnisse zu "Aumann":

BEELEN (dpa-AFX) - Der Maschinenbauer Aumann hat vor dem Hintergrund eines enttäuschenden Auftragseingangs im ersten Halbjahr seine Ansprüche an 2019 zurückgeschraubt.



Beim Umsatz sei nunmehr mit 240 bis 260 Millionen Euro zu rechnen, teilte das Unternehmen am Mittwochabend in Beelen mit. Bisher wollte Aumann auf die 290,8 Millionen Euro des Vorjahres noch etwas draufsatteln. Der Aktienkurs des Unternehmens brach in einer ersten Reaktion auf der Handelsplattform Tradegate um zehn Prozent ein./he/bek