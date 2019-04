Aumann: Der Boden ist wohl endlich gefunden!

Weitere Suchergebnisse zu "Aumann":

Als der Mutterkonzern MBB seinerzeit seine hübsche Tochter Aumann an die Börse brachte, rissen sich die Anleger um die Aktie. So konnte die Aktie seinerzeit fast am oberen Ende der Bookbuildingspanne zwischen 35,00 und 43,00 Euro, nämlich zu 42,00 Euro platziert werden. Der erste offizielle Börsenkurs lag dann schon bei 48,20 Euro und in der Spitze notierte der Titel dann sogar ...

Ein Beitrag von Sascha Huber.