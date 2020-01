Aumann-Aktie: Der Wind hat sich gedreht!

Weitere Suchergebnisse zu "Aumann":

Die Aumann-Aktie hat in den vergangenen Jahren starke Verluste hinnehmen müssen. Die Papiere sind seit März 2017 an der Börse Frankfurt notiert. Nachdem es in den ersten Monaten noch aufwärts ging, übernahmen im Oktober 2017 die Bären die Kontrolle. Sie starteten eine Abwärtsbewegung und ließen den Kurs im Oktober 2019 bis auf 11,66 Euro zurückkommen.

Die Abschläge gegenüber dem 2017er-Hoch beliefen sich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung