Aumann Aktie: Kann der Kurs sich verdoppeln?

Liebe Leser,

die Aktie von Aumann musste in der vergangenen Woche erneut Verluste hinnehmen und verschlechterte sich bis Handelsschluss am Donnerstag bis auf 51,50 Euro. Analysten bleiben dem Papier gegenüber aber weiterhin positiv gestimmt. So bekräftige Hauck & Aufhäuser kürzlich seine Kaufempfehlung und senkte das Kursziel dabei von ehemals 95 Euro nur leicht auf 93 Euro. Das käme annähernd einer Verdopplung des ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.