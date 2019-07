Aumann-Aktie: Geht der Ausverkauf weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Aumann":

Der Anlagen- und Maschinenbauer Aumann ging im Frühjahr 2017 an die Börse und markierte Mitte Oktober ein Hoch bei 94,61 Euro. Seit diesem Hoch geht es für die Aktie aber eigentlich nur in eine Richtung und zwar nach unten. Am Mittwoch hat das Unternehmen nach Börsenschluss eine Anpassung an den Umsatz- und Ergebniszielen vorgenommen und die Aktie damit zum Abschuss freigegeben. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung