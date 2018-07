Aumann Aktie: Analyst senkt das Kursziel der Aktie!

Weitere Suchergebnisse zu "Aumann":

Der Analyst der Hauck & Aufhäuser Bank hat sein Kursziel für die Aumann Aktie nach unten korrigiert. In seiner aktuellen Studie senkt er das Kursziel von 93 Euro auf nur noch 75 Euro. Zwar hat die Aumann Aktie damit noch immer reichlich Potenzial, aber die Senkung hat es doch in sich. Trotzdem glaubt der Analyst an die Aumann Aktie und belässt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Anna Hofmann.