Aumann AG: Deutliches Umsatzwachstum

Die Aumann AG (ISIN: DE000A2DAM03) hat im Jahr 2021 einen Anstieg des Auftragseingangs von 50 % auf 236 Mio. € erzielt. Der Umsatz lag nach vorläufigen Zahlen mit 161 Mio. € um 7 % unter Vorjahr. Die EBITDA-Marge lag ersten Hochrechnungen zufolge mit voraussichtlich -1,8 % etwa auf dem Niveau der ersten neun Monate 2021 und damit im Rahmen der Prognose.

Aumann AG: Gute Voraussetzungen für neue Unternehmenszukäufe

Mit rund 98 Mio. € entfielen im vergangenen Geschäftsjahr 61 % des Umsatzes auf das E-mobility Segment. Der Auftragseingang des Segments erreichte 169 Mio. € und stand damit für über 70 % des gesamten Auftragseingangs. Besonders im Bereich der Batterietechnologie konnte Aumann 2021 mehrere zukunftsweisende Großaufträge gewinnen. Segmentübergreifend wuchs der Auftragsbestand gegenüber Vorjahr um mehr als 70 % auf rund 176 Mio. €.

In Anbetracht der guten Auftragslage erwartet das Unternehmen für 2022 einen Umsatzanstieg auf über 200 Mio. €. Obwohl die Profitabilität im Auftragsbestand teilweise noch von der herausfordernden Marktsituation der letzten beiden Jahre geprägt ist, erwartet das Management für 2022 eine Steigerung der EBITDA-Marge auf 4 bis 5 %. Damit wird das Unternehmen im Verlauf des Geschäftsjahres schrittweise zur Profitabilität zurückkehren und seine Kapazitäten wieder ausbauen.

Mit einer Liquidität von über 100 Mio. € zum Jahresende sieht Aumann gute Voraussetzungen für neue Unternehmenszukäufe und befindet sich aktuell in Gesprächen mit einigen potenziellen Übernahmekandidaten. Dabei handelt es sich um mehrere Unternehmen aus dem nordamerikanischen und europäischen Umfeld zur Erweiterung des geografischen Fokus und des Technologieportfolios. Die Größe möglicher Zukäufe liegt umsatzseitig jeweils im zweistelligen Millionenbereich. Auch wenn nach einer herausfordernden Marktphase die M&A-Aktivität wieder zunimmt, bleibt die Wahrscheinlichkeit, eine oder mehrere Übernahmen erfolgreich abzuschließen, gegenwärtig schwer abschätzbar.

Aumann entwickelt und realisiert Spezialmaschinen und Produktionslinien für anspruchsvolle E-mobility-Projekte und -Produkte. Mit Aumann Standorten in Deutschland, der chinesischen Gesellschaft in Changzhou und einem Team in USA, unterstützen wir Kunden und Partner flexibel und global. Das Ziel: Weltmarktführer bei Spezialmaschinen und Produktionslinien im Bereich E-mobility.

Aktuell (31.01.2022 / 10:55 Uhr) notiert die Aumann AG Aktie im Xetra-Handel bei 13,68 EUR (+1,00 EUR / +7,89 %) .



