Auktion in Berlin: Wertvolle Manuskripte und Briefe von Mozart, Schiller, Chopin und Kant (FOTO)

Berlin (ots) -Ein eigenhändiges Musikmanuskript von Wolfgang Amadeus Mozart wirdin der Auktion von J. A. Stargardt am 14. und 15. März in Berlinversteigert. Die in rotes Leder gebundene, als "Divertimento in F"bekannte Komposition entstand im Sommer 1776 in Salzburg; sie umfasst77 Takte für Hörner, Violine, Viola und Bass. Das in zierlicherHandschrift notierte Manuskript wurde zuletzt 1934 auf einer Auktionangeboten, der Schätzpreis liegt heute bei 300.000 Euro.In der Auktion werden rund 1000 Lose mit weiteren bedeutendenHandschriften angeboten, darunter solche von Friedrich Schiller (einBrief an seinen Verleger Göschen, 20.000 Euro), Fryderyk Chopin (seinLied "Wiosna", 80.000 Euro) und Immanuel Kant (Eintrag in einStammbuch, 6.000 Euro). Die Auktionen von J. A. Stargardt gelten seitJahrzehnten als Hauptereignis im internationalen Autographenhandel.