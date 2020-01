August-Wilhelm Albert übernimmt Verbandsratsvorsitz beim Verband der PSD Banken e.V. (FOTO)

Bonn/Düsseldorf (ots) - Der Verbandsrat des Verbandes der PSD Banken e. V. hatAugust-Wilhelm Albert einstimmig zu seinem neuen Vorsitzenden gewählt.August-Wilhelm Albert, der den Vorsitz im Dezember 2019 für die nächsten Jahreübernommen hat, ist bereits seit ca. 20 Jahren als Vorstand im PSD BankenVerbund tätig. Herr Albert ist von der Genossenschaftsidee überzeugt, was erauch durch verschiedene Gremientätigkeiten im BVR und PSD-Verbund dokumentiert."Ich freue mich auf die neue Herausforderung. In den kommenden Jahren wird esdarum gehen, den Verband zu einem noch stärkeren Partner für die PSD Banken zumachen, um diese beim anhaltenden Transformationsprozess in der Finanzbranche zubegleiten, zu unterstützen und wo nötig, Kräfte zu bündeln", ist sich der59-jährige August-Wilhelm Albert sicher. Regulatorik, Digitalisierung undNiedrigzinsen seien dabei nur einige Themen, die auch in den kommenden Jahrennicht nur für die PSD Banken von großer Bedeutung sein werden.August-Wilhelm Albert begann seine Banklaufbahn nach einem Doppelstudium zumDipl.-Bauingenieur und Dipl.-Wirtschaftsingenieur 1986 als Trainee in derCommerzbank AG. Nach mehreren Führungspositionen wechselte er 1995 zur DresdnerBank AG, wo er als Direktor im Vertrieb tätig war. Im Jahr 2000 wurde Albert alsVorstand der PSD Bank Dortmund eG berufen, seit dem Jahr 2003 verantwortet erals Vorstand für die PSD Bank Rhein-Ruhr eG die Ressorts Vertrieb, Treasury,Organisation und Revision.Privat engagiert sich Albert ehrenamtlich in verschiedenen Sportvereinen sowieals Beiratsmitglied bei Grenzenlos e.V., eine Initiative gegen den Verlustgesellschaftlicher Kontakte für Seniorinnen und Senioren.Über den Verband der PSD Banken e.V.Die PSD Bankengruppe besteht heute aus 14 selbstständigen Mitgliedsinstituten,einer zentralen Servicegesellschaft sowie dem Verband der PSD Banken e.V. mitSitz in Bonn. Eine zentrale Aufgabe des Verbandes ist die Vertretung derInteressen der PSD Banken gegenüber Politik, Bankenaufsicht, Verbund- undGeschäftspartnern im Genossenschaftssektor sowie gegenüber einer interessiertenÖffentlichkeit. Der Verband der PSD Banken e.V. bündelt die Kräfte undRessourcen der Gruppe. Darüber hinaus werden (Markt-)Trends aufgespürt. Somitunterstützt der in Bonn ansässige Verband partnerschaftlich dieMitgliedsinstitute. Der Verband der PSD Banken e.V. ist der zentrale Partner derMitgliedsinstitute und schafft auch mit einer nach außen kommunizierten Einheiteine starke Identität. Weitere Infos finden Sie unter www.verband-psd-bank.dePressekontakt:Verband der PSD Banken e.V.Dominic SpaniolLeiter Bereich VorstandsstabPressesprecherE-Mail: presse@vpsd.deTel.: (02 28) 9 59 04 - 0Fax: (02 28) 9 59 04 - 189Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/55115/4494620OTS: Verband der PSD Banken e.V.Original-Content von: Verband der PSD Banken e.V., übermittelt durch news aktuell