"Augsburger Allgemeine" geht neue Wege, um überregional publizistische Relevanz zu steigern. (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -Der neue Chefredakteur der "Augsburger Allgemeinen", Gregor PeterSchmitz, transformiert die Regionalzeitung im Eiltempo, um sie zueinem überregional bedeutenden Blatt zu machen. Schmitz konzentriertsich bei der Zeitung darauf, "publizistisch die Relevanz entsprechendihrer Größe weiter auszubauen", sagt er im Gespräch mit "mediummagazin", das mit der Serie Lokalbesuch bei zu Gast ist. Mit mehr als200.000 verkauften Exemplaren gehört die "Augsburger Allgemeine" zuden größten deutschen Tageszeitungen.Schmitz zufolge seien Leser stolz, wenn ihre Zeitung in den"Tagesthemen" oder im Deutschlandfunk zitiert werde: "Deshalbversuchen wir, dass wir mit eigenen Geschichten, Recherchen undInterviews überregional dastehen." Dafür gibt es in Augsburg nun einvierköpfiges Vorab-Team, das exklusive Artikel in Meldungsform an dieNachrichtenagenturen rausgibt. Die Redakteure ließen sich dazu vonder Deutschen Presse-Agentur (dpa) schulen. Im Zitate-Ranking vonPressrelations sprang die "AZ" von Platz 23 auf 8 derRegionalmedien.Schmitz kam im Februar nach Augsburg, zuvor war er Politik- undBürochef der "Wirtschaftswoche" in Berlin. In Augsburg führt Schmitzzahlreiche Neuerungen ein: Für die Veranstaltungsreihe AugsburgerAllgemeine Forum Live holt er Spitzenpolitiker in die Stadt - aus denTalks werden Interviews, Webvideos und Zitate für Social Media. DieEvent-Idee brachte Schmitz von der "Wiwo" mit, denn auch dieHandelsblatt Media Group setzt stark auf Live-Journalismus.Vor der Bayern-Wahl gibt es erstmals die Beilage mit demArbeitstitel "Wie geht's Bayern?", an der ein Dutzend Reporterarbeiten. Ebenfalls neu führte Schmitz den Podcast "Bayernversteher"ein, er schreibt einen "Sechs vor Sechs"-Newsletter, im Herbst folgenregionale Newsletter.Der Lokalbesuch in Augsburg von Senta Krasser erscheint in derAusgabe 05/2018 von "medium magazin", Seiten 38 bis 43.