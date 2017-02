Augmented Reality: Die Rettung für den Einzelhandel?

Düssedorf (ots) - Die Zukunft des Einzelhandels hängt davon ab, obOnline- und Offline-Shopping zu einem ganzheitlichen Einkaufserlebniszusammenwachsen. Scanblue bietet mit einer völlig neuartigenAugmented Reality-App die notwendige Brücke zwischen beiden Welten:Flanierende Passanten betreten virtuelle Schaufenster und Läden.Die virtuellen Welten machen sich daran, unser Leben von Grund aufzu verändern: Stolperte man im vergangenen Jahr allenthalben überKids auf der Jagd nach Pokémons, wird der nächste Schritt nun derEinsatz von Augmented Reality im lokalen Einzelhandel sein.Die Scanblue Engineering AG zeigt auf der EuroShop in Düsseldorfvom 5. bis 9. März erstmals und als Weltpremiere eine neuartigeAugmented Reality-App für Smartphones, die jedes Schaufenster auf denGehweg erweitert. Der flanierende Passant richtet sein Smartphone aufdas Schaufenster und findet sich unmittelbar in einer erweiterten3D-Schaufenster-Erlebniswelt wieder. Hier ist er umgeben vonzahlreichen zusätzlichen dreidimensionalen Produkten, die interaktivanimiert sein können und zu denen er Zusatzinfos abrufen kann.Das Besondere daran: Die dreidimensionalen Produkte sind gestochenscharf und in HD-Fotoqualität. Bei gleichzeitig minimalenDatenvolumina wird das ermöglicht durch die einzigartige3D-Scantechnologie von Scanblue, die weltweit unübertroffen ist.Der Passant kann ein Produkt aus dem erweiterten Schaufenster nunmit wenigen Klicks direkt aus der App online bestellen oder esalternativ in der passenden Größe für eine Anprobe im lokalenEinzelhandelsgeschäft reservieren. Ist ein Produkt nicht vorrätig,sorgt die Verbindung zum Warenwirtschaftssystem des Händlers für diekurzfristige Bereitstellung.Überraschend ist dabei die soziale und sehr persönliche Brücke,die zwischen Verkäufer und Kunde zustande kommt: Wie in Apps üblich,wird beiden Seiten Name und Foto des jeweils anderen angezeigt. DerEinzelhandel gewinnt auf diese Weise eine längst verloren geglaubteUnmittelbarkeit zurück.Zum Hintergrund:Der Begriff Augmented Reality bedeutet, dass virtuelle Objekte zumBeispiel auf dem Smartphone-Screen in die reale Welt eingeblendetwerden. Der Händler erhält mit der Augmented Reality-App dieMöglichkeit, seine Ladenflächen nahezu unendlich zu erweitern.Außerdem kann er exakt messen, welche Wirkung seine Schaufensterauf die Passanten haben. Die virtuellen Schaufenster entstehenübrigens fast vollautomatisch durch Anbindung an den ebenfalls vonScanblue auf der EuroShop vorgestellten Visual Merchandising PlannerVR.Treffen Sie uns vom 5. bis 9. März 2017 auf der EuroShop inDüsseldorf in Halle 2, Stand D18.Über SCANBLUEScanblue ist Vorreiter und Technologieführer im Bereich VirtualReality, Augmented Reality und 3D. Bei uns erhalten Sie alles, wasSie brauchen, um Ihre Produkte in die dritte Dimension zu bringen:sei es in Online-Shops, auf Websites, bei ebay, Amazon, Alibaba undallen anderen, mit Augmented Reality-Apps oder für 3D-Brillen.Pressekontakt:Dr. Ulrich ClemensHead of Corporate Communicationsu.clemens@scanblue.comT +49-5752-3777-151Scanblue Engineering AGAltes Feld 2231749 Auetal/Schaumburg, Germanyhello@scanblue.comT +49-5752-3777-0www.scanblue.comOriginal-Content von: Scanblue Engineering AG, übermittelt durch news aktuell