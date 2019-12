Augmented-Reality-Plattform als All-in-One-Lösung für Wein-, Bier- und Spirituosenmarken, die ihren Konsumenten näher kommen möchten

Singapur (ots/PRNewswire) - Die Technologie der "Erweiterten Realität"(augmented reality; AR) dazu zu nutzen, um ein Getränk zum Leben zu erwecken,ist heute keineswegs mehr eine skurrile Vorstellung. In den letzten Jahren habenviele Marken AR-Erlebnisse für ihre Produkte geschaffen, die jedoch meist nichtüber das bloße Hinzufügen eines amüsanten Elements hinausgehen, das Verbraucherbeim Konsumieren, unter anderem von Getränken, unterhalten soll.Bühne frei für DRNK AR - eine App, die von Omniaz, einem Startup aus Singapur,entwickelt wurde und die Technologie der erweiterten Realität und derkünstlicher Intelligenz (KI) dazu nutzt, um Verbrauchern, Händlern undHerstellern alkoholischer Getränke eine völlig neue Erfahrung zu bieten. Omniazverfolgt höhere Ziele als die meisten Marken und mobilen Anwendungen und strebtdanach, mit AR und AI nicht nur zu unterhalten, sondern Umsätze exponentiell zusteigern.DRNK AR Video: https://www.youtube.com/watch?v=v5Jf9DdNBZY&t=2sAR und AI als Tools zum Steuern des Entscheidungsprozesses von KäufernBeim Erwerb von alkoholischen Getränken kann es durchaus zur sogenanntenKaufangst kommen. Ein Informationsmangel könnte einen Konsumenten dazu bringen,einen Kauf letztendlich nicht abzuschließen, oder stets auf dieselbe, sichereWahl zu setzen.Mit DRNK AR downloaden Verbraucher ganz einfach eine App, über die einbeliebiges Etikett auf einer Wein-, Bier- oder Spirituosenflasche eingescanntwerden kann; anschließend erhalten sie zahlreiche Informationen zum Getränk, diebei der Kaufentscheidung helfen sollen. Grundlegende Produktdetails wieHerkunft, Aromen, Geschmacksnoten, passende Speisen sowie digitaleMarketingprodukte wie Werbevideos und E-Commerce-Links werden in einemspannenden, ansprechenden AR-Format angezeigt.Um die Fülle an Daten von täglichen Anwendern zu nutzen, hat DRNK auch eineBusiness-Plattform entwickelt, sodass Unternehmer auf wertvolle Einblicke ihrerKonsumenten (anonymisiert) zugreifen können. Die Plattform dient auch alsskalierbare und flexible technologische Lösung, die es allen Marken ermöglicht,ihre eigenen AR-Inhalte vorzustellen, anzupassen und zu verwalten und sich soklar vom Wettbewerb abzuheben.Gamification für Marketingkampagnen und als Ergänzung zu MessenDRNK AR verwandelt nicht nur passive Verkaufsregale in interaktive Werbe- undKommunikationskanäle, sondern kann auch für die Mitarbeiterschulung sowie fürMarketingkampagnen und Messen eingesetzt werden.In Partnerschaft mit Wine Connection -- Südostasiens größtem Weinhändler --startete DRNK eine Weihnachtskampagne in Singapur, die alle lokalen Filialen vonWine Connection in volle AR-Erlebnis-Stores verwandelt. Über 500 Weinetikettenaus den Filialen von Wine Connection wurden für die DRNK AR App optimiert. Miteinem einfachen Scan wird ein animierter Weihnachtsmann vor den Augen der Kundenzum Leben erweckt.Scannen, entdecken und gewinnen! - Video zur Weihnachtskampagne von WineConnection x DRNK AR App: https://www.youtube.com/watch?v=8UK_a9T10uQ&t=1sGanz im Sinne des weihnachtlichen Schenkens wurden der AR-Anwendung und derKampagne spielerische Elemente verliehen. Es gibt Preise im Wert von insgesamt50.000,-- SGD zu gewinnen -- Käufer müssen lediglich beliebige Weinflaschen imLaden einscannen und schon erscheint der Weihnachtsmann mit Geschenken, die vorOrt einlösbar sind.Innerhalb einer Woche nach dem Start der Kampagne wurden mehr als 7.000 über dieAnwendung durchgeführte AR-Interaktionen registriert -- was darauf hindeutet,dass Verbraucher mehr als bereit sind, Informationen über AR zu erhalten und mitMarken zu interagieren.Globaler Start für 2020 geplantDer weltweite Start der DRNK AR ist in Vorbereitung -- Omniaz plant dieVeröffentlichung seines globalen Partnerprogramms für die zweite Hälfte desJahres 2020.Strukturiert als SaaS-Plattform (Software as a Service) wird DRNK mitPartnermarken auf der ganzen Welt zusammenarbeiten. Der französische Wein FatBastard sowie der chilenische Wein PengWine sind bereits mit ihren eigenenAR-Erlebnissen an Bord, um sich wirklich von den anderen Flaschen in den Regalenabzuheben.Mit futuristischen Innovationen wie der DRNK AR App von Omniaz scheint sich dieBranche der alkoholischen Getränke auf eine bislang unvorstellbare Art und Weisemit der nächsten Generation von Verbrauchern zu verbinden.Weitere Informationen finden Sie auf www.letsdrnk.com oderwww.letsdrnk.com/businessFacebook: https://www.facebook.com/DRNKOfficial/Instagram: https://www.instagram.com/drnkofficial/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1043478/visual_gobeyond.jpgPressekontakt:Marc GiovanniniCOO und MitbegründerE-Mail: marc@omniaz.ioTel: +65 8232 0500www.letsdrnk.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/139562/4467520OTS: DRNK AROriginal-Content von: DRNK AR, übermittelt durch news aktuell