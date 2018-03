Augenoptikbranche: Umsatzplus und Investitionsfreude (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Zur Mitgliederversammlung in Potsdam am 10. und 11. Märzpräsentiert der Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen(ZVA) die aktuellen Branchenzahlen.Der Gesamtbranchenumsatz in der Augenoptik wuchs im vergangenenJahr um 2,8 Prozent auf 6,12 Mrd. Euro (inkl. MwSt.). Insgesamt gabendie stationären Betriebe 2017 knapp 12 Millionen Brillen ab, waseiner Steigerung um 0,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.Nach wie vor ist das Hauptgeschäft der stationären Betriebe dieBrillenoptik, ihr Anteil am Gesamtbranchenumsatz stieg 2017 auf 80Prozent. Bei der Kontaktlinsenoptik und Handelsware sind dieUmsatzanteile hingegen leicht geschrumpft.Die Zahl der augenoptischen Fachgeschäfte nimmt zwar weiter ab,die Investitionsbereitschaft der Betriebe in zusätzlicheServiceangebote und vor allem optometrische Dienstleistungen sowiedie hierfür benötigten technischen Geräte ist jedoch hoch: Laut eineraktuellen ZVA-Umfrage planen fast 32 Prozent der befragtenBetriebsinhaber größere Investitionen im Jahr 2018, knapp 18 Prozentsind noch unentschieden. Darüber hinaus erwartet mehr als die Hälfteder Augenoptiker im laufenden Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung.Beim Online-Handel mit Brillen setzte sich im vergangenen Jahr derTrend fort, dass viele der Anbieter dazu übergehen, auch stationärBrillen zu verkaufen. Das macht es schwieriger, die derartgenerierten Umsätze und Stückzahlen eindeutig einer Kategoriezuzuweisen. Insgesamt wurden über Online- undMultichannel-Vertriebswege 2017 etwa 830.000 Brillen verkauft, knappacht Prozent mehr als 2016. Der Gesamtumsatz in diesem Segment hatmit einem Plus von etwa sechs Prozent gegenüber den Vorjahren beimWachstum nochmals an Dynamik verloren und betrug letztlich 0,261 Mrd.Euro (inkl. MwSt.), was einem Anteil von 4,3 Prozent amGesamtbranchenumsatz entspricht.Ihr Ansprechpartner für Rückfragen:Zentralverband der Augenoptiker und OptometristenLars WandkeAlexanderstraße 25a, 40210 Düsseldorf,Tel.: 0211/863235-0, Fax: 0211/863235-35www.zva.de, presse@zva.deOriginal-Content von: Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen - ZVA, übermittelt durch news aktuell