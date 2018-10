Augenkrankheiten - Zahlen für Deutschland auf neuer Basis

Berlin / Mainz (ots) - Wie verbreitet sind Augenkrankheiten inDeutschland? Eine einfache Frage, möchte man meinen, aber die Antwortwar bisher alles andere als einfach, weil entsprechende Studienfehlten. Nun veröffentlicht die Initiative Woche des Sehens, einZusammenschluss von augenärztlichen Fachverbänden,Selbsthilfeorganisationen und internationalen Hilfswerken, erstmalsZahlen, die durch eine groß angelegte und in Deutschlanddurchgeführte Untersuchung einer repräsentativenBevölkerungsstichprobe gestützt werden. Dabei handelt es sich um dieGutenberg-Gesundheitsstudie (Gutenberg Health Study - GHS), eininternational renommiertes Forschungsprojekt der UniversitätsmedizinMainz.An der GHS haben seit 2007 mehr als 15.000 Personen als Probandenteilgenommen. Im Jahr 2015 wurden die ersten Zahlen zuAugenerkrankungen aus dieser Reihenuntersuchung veröffentlicht.Inzwischen liegen Daten zur Häufigkeit der drei größtenAugenerkrankungen Altersabhängige Makula-Degeneration, Glaukom(Grüner Star) und Diabetische Retinopathie vor. Es sind die erstenZahlen, die sich auf eine groß angelegte und in Deutschlanddurchgeführte Untersuchung einer repräsentativenBevölkerungsstichprobe stützen können. Sie bestätigen Dateninternationaler Meta-Analysen.In Deutschland beträgt demnach bezogen auf die Gesamtbevölkerung der- Anteil der Menschen mit Altersabhängiger Makula-Degeneration(Spätstadien) 0,58 Prozent (also ca. 480.000 Betroffene)- Anteil der Menschen mit Altersabhängiger Makula-Degeneration(Frühstadien) 8,38 Prozent (also ca. 6.938.000 Betroffene)- Anteil der Menschen mit Glaukom 1,11 Prozent (also 919.000Betroffene)- Anteil der Menschen mit Diabetischer Retinopathie 1,53 Prozent(also 1.267.000 Betroffene) (21,7 Prozent der Personen mit bekanntemDiabetes in Deutschland)Unter www.woche-des-sehens.de/augenkrankheiten wird dargestellt,wie die Zahlen gebildet wurden und welche Definition der jeweiligenAugenkrankheit Anwendung fand.8.-15. Oktober: Woche des SehensDie Woche des Sehens findet in diesem Jahr bereits zum siebzehntenMal statt. Getragen wird die Aufklärungskampagne von derChristoffel-Blindenmission, dem Deutschen Blinden- undSehbehindertenverband, dem Berufsverband der Augenärzte Deutschlands,dem Deutschen Komitee zur Verhütung von Blindheit, der DeutschenOphthalmologischen Gesellschaft, dem Deutschen Verein der Blinden undSehbehinderten in Studium und Beruf sowie der PRO RETINA Deutschland.Unterstützt wird sie zudem von der Aktion Mensch, ZEISS und der VANDAPharmaceuticals Germany GmbH. www.woche-des-sehens.dePressekontakt:Patrick TaubeMail: presse@woche-des-sehens.deTel.: 06251 / 131-284Jeanette PrautzschMail: pressekontakt@augeninfo.deTel.: 0160 / 303 23 90Juliane TaubnerMail: taubner@dvbs-online.deTel.: 06421 / 94 888 13Original-Content von: Woche des Sehens, übermittelt durch news aktuell